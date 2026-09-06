Трусова и Фролова завоевали медали на турнире в Японии

Александра Трусова и Анна Фролова завоевали медали на международном турнире Kinoshita Group Cup в Японии, сообщается в официальном телеграм-канале Федерации фигурного катания на коньках России.

Трусова, для которой этот старт стал первым международным после Олимпиады-2022, заняла призовое место. За время четырёхлетнего перерыва спортсменка вышла замуж, окончила университет и родила ребёнка. Фролова на дебютном международном турнире завоевала бронзовую медаль. Всего российские фигуристы взяли восемь медалей в четырёх дисциплинах.

Ранее японская фигуристка Мао Симада, четырёхкратная чемпионка мира среди юниоров, призналась, что не ожидала возвращения российских фигуристов на международный турнир так рано — в сентябре, и была впечатлена мягкостью их катания и высоким четверным прыжком Александры Игнатовой (Трусовой) на турнире Kinoshita Group Cup в Токио, где она набрала 78,84 балла против 74,92 у Игнатовой. Она отдельно отметила чистоту исполнения и высоту прыжка россиянки.