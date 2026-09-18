«Следите как за преступником»: Роднина вступилась за Гном Гномыча

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина удивилась повышенному вниманию к первому международному старту 13-летнего Александра Плющенко. Сын Евгения Плющенко дебютировал за Азербайджан на этапе юниорского Гран-при ISU в Анкаре и после короткой программы занимает 16-е место.

«Почему вы все следите за ним, как за преступником? Мальчику 13 лет», — сказала Роднина РИА Новости.

За короткую программу Плющенко-младший получил 57,12 балла. Во время проката фигурист допустил ошибку на двойном акселе, а также исполнил каскад из тройных флипа и тулупа и тройной лутц.

Для Александра это первый старт на соревнованиях под эгидой ISU. С июля Международный союз конькобежцев разрешил ему представлять Азербайджан, а ранее Евгений Плющенко рассказывал, что сын получил спортивное гражданство этой страны на пять лет.

Произвольную программу юниоры покажут 19 сентября. Согласно официальному расписанию ISU, соревнования мужчин начнутся в 10:00 по местному времени.