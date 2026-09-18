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Опубликовано 18 сентября, 13:54

«Следите как за преступником»: Роднина вступилась за Гном Гномыча

Роднина заступилась за 13-летнего Плющенко после дебюта за Азербайджан

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина удивилась повышенному вниманию к первому международному старту 13-летнего Александра Плющенко. Сын Евгения Плющенко дебютировал за Азербайджан на этапе юниорского Гран-при ISU в Анкаре и после короткой программы занимает 16-е место.

«Почему вы все следите за ним, как за преступником? Мальчику 13 лет», — сказала Роднина РИА Новости.

Сын Евгения Плющенко дебютировал на турнире ISU под флагом Азербайджана
Сын Евгения Плющенко дебютировал на турнире ISU под флагом Азербайджана

За короткую программу Плющенко-младший получил 57,12 балла. Во время проката фигурист допустил ошибку на двойном акселе, а также исполнил каскад из тройных флипа и тулупа и тройной лутц.

Для Александра это первый старт на соревнованиях под эгидой ISU. С июля Международный союз конькобежцев разрешил ему представлять Азербайджан, а ранее Евгений Плющенко рассказывал, что сын получил спортивное гражданство этой страны на пять лет.

Произвольную программу юниоры покажут 19 сентября. Согласно официальному расписанию ISU, соревнования мужчин начнутся в 10:00 по местному времени.

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Рублёвка за миллиард и доходы с детей: зачем Плющенко ещё просит господдержку для своих шоу

Ранее Life.ru сообщал, как Александр Плющенко дебютировал на турнире ISU под флагом Азербайджана.

Больше новостей о выступлениях российских фигуристов — в разделе «Фигурное катание» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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