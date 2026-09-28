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Регион
Опубликовано 28 сентября, 10:59

«Я ещё ребёнок»: Гном Гномыч попросил хейтеров не сравнивать его с отцом

Сын Плющенко рассказал о сильном давлении и призвал помнить, что он ещё ребёнок

Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

13-летний фигурист Александр Плющенко, выступающий за Азербайджан, признался, что сталкивается с сильным давлением из-за известной фамилии. По его словам, его регулярно сравнивают с отцом — двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко — причём зачастую уже с достижениями взрослого спортсмена. Об этом Гном Гномыч рассказал в интервью Sport24.

Плющенко-младший подчеркнул, что считает неправильным критиковать спортсменов без учёта их возраста, опыта и условий подготовки. По его словам, одни фигуристы начинают заниматься раньше, другие позже, поэтому сравнивать их исключительно по местам и результатам некорректно.

«Конечно, хотелось бы, чтобы не забывали про то, что я ещё ребёнок. Если меня как-то хейтят и прям поливают грязными словами, то это, конечно, всё вернётся в обратную сторону, потому что жизнь — это бумеранг», — заявил Александр.

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Недавно Александр впервые вошёл в десятку сильнейших на этапе международной юниорской серии. На турнире в Батуми Плющенко-младший занял итоговое десятое место и установил личный рекорд, набрав 181,97 балла по сумме двух программ. После короткой программы он шёл 11-м, а в произвольной показал восьмой результат. Этот старт стал для него вторым этапом юниорского Гран-при ISU в сезоне после 13-го места в Анкаре.

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Александра Мышляева
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