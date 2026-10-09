Белоруссия подавала запрос на переход Александра Плющенко в мае

Союз конькобежцев Белоруссии в мае направлял запрос на открепление Александра Плющенко в Федерацию фигурного катания на коньках России. Об этом РИА «Новости» сообщил источник, близкий к ситуации.

По его словам, ФФККР получила обращения сразу от двух стран. Помимо белорусской стороны, юного спортсмена хотели принять в Азербайджане.

«Фигурист вместе с родителями принял решение перейти в Азербайджан, после Белоруссия отозвала запрос», — рассказал собеседник агентства.

О смене спортивного гражданства сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко стало известно в мае. Позднее бывший главный тренер белорусской сборной Олег Васильев подтвердил, что переговоры велись и с Минском. Однако, по версии специалиста, переход заблокировала руководитель национального союза Юлия Комлева.

В сентябре Александр Плющенко занял 13-е место на юниорском Гран-при в Анкаре, выступая за Азербайджан. За короткую и произвольную программы он набрал 171,65 балла. Этот старт стал первым международным турниром в его карьере.