Гуменник, Трусова и Петросян получили шанс: Россиянам освобождают места на Гран-при ISU

Российские фигуристы могут получить дополнительные приглашения на этапы международной серии Гран-при после отказа нескольких иностранных спортсменов от участия в соревнованиях. Среди претендентов на освободившиеся места оказались Евгений Семененко, Пётр Гуменник, Александра Трусова, Аделия Петросян и Алина Горбачёва.

Американец Эндрю Торгашев снялся с турниров в Канаде и Финляндии, сообщает Sports.ru со ссылкой на данные Международного союза конькобежцев (ISU). Первыми запасными в мужском одиночном катании числятся россияне Семененко и Гуменник.

Однако с поездкой в Канаду возникли сложности. Тренер Семененко Алексей Мишин рассказал, что фигурист не успеет оформить визу к началу соревнований 30 октября. При этом специалист рассчитывает на участие воспитанника в финском этапе, который пройдёт с 20 по 22 ноября. Официального приглашения от ISU пока нет.

При этом Семененко уже включён в состав участников Кубка Китая, запланированного на 6–8 ноября. Гуменник также сохраняет возможность получить место на одном из оставшихся этапов.

Перестановки произошли и в женском одиночном катании. С Гран-при Канады снялась финка Иида Кархунен, а американка Эмбер Гленн отказалась от участия в домашнем этапе. Последнюю заменит соотечественница Алекса Гаспаротто. Ранее стало известно и о снятии представительницы Израиля Марии Сенюк с турнира в США.

В женском резерве лидируют Александра Трусова, Аделия Петросян и Алина Горбачёва. Трусова уже получила место на этапе в Китае, однако новые отказы соперниц открывают возможности для дополнительных приглашений российским спортсменкам. Окончательное распределение вакансий остаётся за ISU и организаторами соревнований.

Ранее Life.ru уже сообщал, что Александра Трусова стала претенденткой на участие в американском этапе Гран-при после снятия Марии Сенюк. В октябре фигуристка выиграла Мемориал Дениса Тена в Казахстане, набрав 226,01 балла. Эта победа стала для неё первой на международной арене за пять лет и позволила подняться в списке запасных.