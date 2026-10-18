Семененко забрал золото в Казани: Двукратный чемпион России победил на первом этапе Гран-при

Российский фигурист Евгений Семененко стал победителем первого этапа Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Казани. Серебряную медаль завоевал Андрей Мозалёв, а бронза досталась Артёму Ковалёву.

Накануне Семененко выиграл короткую программу, получив от судей 100,20 балла. Второе место после первого дня соревнований занимал Мозалёв с результатом 98,13 балла, а тройку лидеров замыкал Даниил Самсонов, набравший 91,60 балла.

По итогам произвольной программы Семененко сумел сохранить лидерство и завоевать золото первого этапа национальной серии. Мозалёв также удержался на второй строчке, тогда как Ковалёв поднялся на третье место.

23-летний Семененко является двукратным чемпионом России. Он выигрывал национальное первенство в 2023 и 2024 годах, в 2025-м стал бронзовым призёром, а в 2026-м завоевал серебро. Кроме того, в 2024 году фигурист одержал победу на Спартакиаде.

Ранее Life.ru сообщал, что российская фигуристка Камила Валиева пропускает первый этап Гран-при России в Казани из-за болезни. Спортсменка объявила об этом 15 октября в своём Telegram-канале, не уточнив диагноз и сроки восстановления. В результате Валиева так и не вышла на лёд на турнире «Рапсодия льда», проходящем с 16 по 19 октября. При этом фигуристка пообещала болельщикам, что они ещё увидят её на других этапах российской серии.