Фигуристка Софья Муравьёва расплакалась после короткой программы в Казани

Серебряный призёр чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьёва расплакалась после выступления на первом этапе Гран-при России в Казани. Спортсменка не смогла чисто исполнить короткую программу и получила от судей 63,21 балла. Эмоциональный момент попал в трансляцию соревнований.

Во время проката Муравьёва успешно выполнила каскад из тройного лутца и тройного тулупа, а также двойной аксель. Однако на тройном флипе фигуристка допустила ошибку и упала.

После завершения программы спортсменка отправилась в зону ожидания оценок. Там она не смогла сдержать слёз.

Позднее фигуристка поблагодарила зрителей и Федерацию фигурного катания на коньках России за возможность принять участие в соревнованиях.

«Хотела бы поблагодарить вас за то, что вы здесь, и федерацию фигурного катания России за то, что они дали мне возможность выступить. Это, наверное, на сегодня все слова», — сказала Муравьёва.

Нынешний этап Гран-при стал для спортсменки одним из первых крупных стартов после расставания с тренером Алексеем Мишиным. Сотрудничество завершилось в мае 2026 года. На соревнования в Казань фигуристка приехала без официального наставника.

Первый этап Гран-при России проходит 17–18 октября. Участники соревнуются в женском и мужском одиночном катании, спортивных парах и танцах на льду. После короткой программы фигуристкам предстоит исполнить произвольную.

Ранее Life.ru рассказывал, что Софья Муравьёва осталась без тренера перед стартом Гран-при России в Казани. В мае 2026 года она прекратила сотрудничество с Алексеем Мишиным, в группе которого тренировалась с 2025 года. До этого спортсменка выступала под руководством Евгения Плющенко.