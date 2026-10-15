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Регион
Опубликовано 15 октября, 15:45

Фигуристка Муравьёва осталась без тренера перед первым этапом Гран-при России

Софья Муравьева. Обложка ©

Софья Муравьева. Обложка ©

Серебряный призёр чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьёва выйдет на лёд первого этапа Гран-при России в Казани без официального тренера. Об этом сообщает ТАСС.

Соревнования пройдут 17 и 18 октября. Для 20-летней спортсменки этот турнир станет одним из первых крупных стартов после прекращения сотрудничества с Алексеем Мишиным.

О расставании фигуристки с известным специалистом стало известно в мае 2026 года.

Муравьёва присоединилась к группе Мишина в 2025 году. До этого она занималась в академии «Ангелы Плющенко», где провела значительную часть своей спортивной карьеры.

В 2024 году спортсменка завоевала серебряную медаль чемпионата России. Теперь ей предстоит выступить на этапе национальной серии без официального наставника.

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Ранее Life.ru сообщал о причинах расставания Софьи Муравьёвой с Алексеем Мишиным. Тренер объяснил прекращение сотрудничества расхождением своих планов с жизненной позицией спортсменки.

Больше новостей — в разделе «Фигурное катание» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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