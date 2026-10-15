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Регион
Опубликовано 15 октября, 14:03

Камила Валиева пропустит этап Гран-при России в Казани из-за болезни

Обложка © Александр Демьянчук/ТАСС

Обложка © Александр Демьянчук/ТАСС

Российская фигуристка Камила Валиева отказалась от участия в этапе Гран-при России в Казани из-за болезни. Об этом спортсменка сообщила в своём Telegram-канале, обратившись к болельщикам.

«К сожалению, я не смогу выступить на этапе Гран-при в Казани из-за болезни. Желаю вам здоровья, пожалуйста, берегите себя», — написала Валиева.

Фигуристка также пообещала поклонникам, что они обязательно увидятся на других этапах российской серии. При этом она не уточнила, какое именно заболевание помешало ей выйти на лёд и сколько времени потребуется на восстановление.

Соревнования «Рапсодия льда» пройдут в Казани с 16 по 19 октября, основные прокаты запланированы на 17 и 18 октября. Турнир станет первым взрослым этапом Гран-при России в сезоне-2026/27. Участники выступят в одиночном и парном катании, а также в танцах на льду.

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Валиева возобновила спортивную карьеру после завершения четырёхлетней дисквалификации. Сейчас 20-летняя спортсменка тренируется под руководством Светланы Соколовской. В сентябре она представила свои программы на контрольных прокатах сборной России.

Ранее Life.ru сообщал об отзыве нейтрального статуса Валиевой Международным союзом конькобежцев (ISU). Спортсменка заявила о намерении добиваться права выступать на международной арене. Аналогичное решение федерация приняла в отношении фигуриста Марка Кондратюка.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Николь Вербер
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