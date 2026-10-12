Песков назвал Валиеву очень сильной девушкой, которая всё преодолеет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что фигуристка Камила Валиева сможет справиться с ситуацией после решения Международного союза конькобежцев (ISU) не допускать её к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Об этом представитель Кремля заявил в беседе с РИА «Новости».

«Она очень сильная девушка, очень сильная спортсменка. Она прошла через большие трудности, прошла с честью, с достоинством. И я уверен, что она и это тоже преодолеет», — сказал Песков.

10 сентября ISU подтвердил, что Валиева больше не соответствует требованиям для участия в международных турнирах в качестве индивидуального нейтрального спортсмена. Ранее фигуристка и другие российские спортсмены пытались оспорить это решение, однако их апелляции не удовлетворили. Валиевой 20 лет. Она вернулась к соревнованиям в январе 2026 года после завершения четырёхлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В её спортивной карьере — титул чемпионки мира среди юниоров, победа в финале юниорской серии Гран-при ISU и серебро чемпионата России 2021 года.