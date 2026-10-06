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Регион
Опубликовано 6 октября, 17:34

CAS не получил жалобу Камилы Валиевой на отзыв нейтрального статуса

Камила Валиева. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kamilavalieva26

Камила Валиева. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kamilavalieva26

Спортивный арбитражный суд не получил апелляцию Камилы Валиевой на решение Международного союза конькобежцев об отзыве нейтрального статуса. Срок, отведённый фигуристке для обращения в CAS, уже истёк. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Мы можем подтвердить, что CAS не получал никакой апелляции от Камилы Валиевой», — заявили ТАСС в арбитраже.

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10 сентября ISU оставил в силе решения по Валиевой, Марку Кондратюку, а также танцевальному дуэту Александре Степановой и Ивану Букину. Союз постановил, что спортсмены не соответствуют критериям допуска к международным соревнованиям в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. На обжалование решения отводился 21 день. Кондратюк, Степанова и Букин воспользовались этой возможностью и направили свои жалобы в CAS, тогда как от Валиевой заявление так и не поступило.

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Андрей Бражников
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