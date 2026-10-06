CAS не получил жалобу Камилы Валиевой на отзыв нейтрального статуса

Спортивный арбитражный суд не получил апелляцию Камилы Валиевой на решение Международного союза конькобежцев об отзыве нейтрального статуса. Срок, отведённый фигуристке для обращения в CAS, уже истёк. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

10 сентября ISU оставил в силе решения по Валиевой, Марку Кондратюку, а также танцевальному дуэту Александре Степановой и Ивану Букину. Союз постановил, что спортсмены не соответствуют критериям допуска к международным соревнованиям в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. На обжалование решения отводился 21 день. Кондратюк, Степанова и Букин воспользовались этой возможностью и направили свои жалобы в CAS, тогда как от Валиевой заявление так и не поступило.