Тренер Сергей Новицкий допустил, что Камила Валиева повесит коньки на гвоздь

Тренер и чемпион Европы 2009 года в танцах на льду Сергей Новицкий заявил, что на месте Камилы Валиевой завершил бы карьеру. По его мнению, после отзыва нейтрального статуса фигуристке будет крайне трудно сохранять мотивацию, выступая исключительно на внутренних турнирах.

«Если бы я находился на её месте, даже не задумывался бы. Сразу бы повесил коньки на гвоздь. А ради чего кататься?» — задал риторический вопрос собеседник RT.

Он считает, что спортсменке будет мешать мысль об отсутствии перспектив выйти на международный уровень. Причём аналогичные соображения, как предположил специалист, могут возникнуть и у судей при распределении мест. В таких обстоятельствах размышления об уходе из большого спорта эксперт назвал закономерными.

Ранее Камила Валиева заявила, что намерена бороться за право участвовать в международных соревнованиях и уже подключила юристов. Международный союз конькобежцев предоставил ей нейтральный статус в августе 2026 года, но в сентябре пересмотрел решение.