ITA временно отстранило дзюдоиста Каниковского из-за положительной допинг-пробы

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) временно отстранило российского дзюдоиста Матвея Каниковского после положительной допинг-пробы. Об этом сообщается на сайте организации.

Пробу у 24-летнего спортсмена взяли 15 марта 2026 года. В ней обнаружили лигандрол — вещество, включённое в список запрещённых Всемирного антидопингового агентства. Временное отстранение Каниковского отсчитывается с 10 апреля. Речь пока не идёт об окончательной дисквалификации: дело спортсмена продолжает рассматриваться, а окончательные санкции будут зависеть от результатов процедуры.

Каниковский выступает в весовой категории до 100 килограммов. В 2025 году он стал чемпионом мира, а годом ранее выиграл чемпионат Европы.

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