Мудрик продолжит карьеру в Англии после допинг-скандала, его заберет «Тоттенхэм»

Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик продолжит карьеру в «Тоттенхэме» после громкого допинг-скандала, который стоил ему почти двух лет карьеры. О достижении договорённости между клубами сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации Романо, 25-летний украинец согласился на переход в лондонский клуб, поскольку хочет снова работать под руководством главного тренера «шпор» Роберто Де Дзерби. Сделка предусматривает аренду на сезон с опцией выкупа за 75 миллионов фунтов стерлингов.

Переход стал возможен после того, как 30 июля 2026 года дисциплинарные процедуры по антидопинговому делу Мудрика были окончательно урегулированы с Английской футбольной ассоциацией (FA) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Напомним, в октябре 2024 года в допинг-пробе футболиста, взятой во время внесоревновательного контроля, обнаружили следы мельдония. В декабре того года Мудрик был временно отстранён от матчей и тренировок «Челси». Изначально игроку грозила четырёхлетняя дисквалификация. Однако Мудрик подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), и в итоге срок бана был признан уже отбытым.

Теперь, после снятия всех ограничений, он может вернуться к соревнованиям «с немедленным вступлением в силу».