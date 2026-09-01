Мудрик продолжит карьеру в Англии после допинг-скандала, его заберет «Тоттенхэм»
Мудрик продолжит карьеру в «Тоттенхэме» после допинг-скандала в «Челси»
Михаил Мудрик. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mmudryk10
Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик продолжит карьеру в «Тоттенхэме» после громкого допинг-скандала, который стоил ему почти двух лет карьеры. О достижении договорённости между клубами сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации Романо, 25-летний украинец согласился на переход в лондонский клуб, поскольку хочет снова работать под руководством главного тренера «шпор» Роберто Де Дзерби. Сделка предусматривает аренду на сезон с опцией выкупа за 75 миллионов фунтов стерлингов.
Переход стал возможен после того, как 30 июля 2026 года дисциплинарные процедуры по антидопинговому делу Мудрика были окончательно урегулированы с Английской футбольной ассоциацией (FA) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
Напомним, в октябре 2024 года в допинг-пробе футболиста, взятой во время внесоревновательного контроля, обнаружили следы мельдония. В декабре того года Мудрик был временно отстранён от матчей и тренировок «Челси». Изначально игроку грозила четырёхлетняя дисквалификация. Однако Мудрик подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), и в итоге срок бана был признан уже отбытым.
Теперь, после снятия всех ограничений, он может вернуться к соревнованиям «с немедленным вступлением в силу».
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