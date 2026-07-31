Сегодня это уже не допинг: украинцу Мудрику разрешили вернуться в английский футбол

Украинскому футболисту Михаилу Мудрику отменили оставшуюся часть четырёхлетней дисквалификации за допинг. Полузащитник «Челси» может немедленно вернуться к соревнованиям, сообщила Футбольная ассоциация Англии.

При этом обвинения с игрока формально не сняты. Мудрик признал нарушение антидопинговых правил, однако по соглашению с FA и Всемирным антидопинговым агентством срок наказания сократили до уже отбытого. Футболист был отстранён с декабря 2024 года.

Проба, взятая у Мудрика 22 октября 2024 года, показала небольшую концентрацию запрещённого мельдония. В январе 2026 года независимая комиссия признала украинца виновным и дисквалифицировала его на четыре года. Мудрик обжаловал решение в Спортивном арбитражном суде.

Во время рассмотрения апелляции WADA изменило технические требования к выявлению мельдония. Новый документ устанавливает минимальный регистрируемый уровень вещества в 100 нанограммов на миллилитр. Как пояснила FA, при нынешних правилах концентрация в пробе Мудрика не была бы зарегистрирована, а дело против него вообще не возбудили бы. Изменения не имеют обратной силы, однако их учли при урегулировании спора.

Таким образом, четырёхлетний запрет отменён, но в официальных документах остаётся признание Мудриком нарушения. Стороны договорились считать достаточным наказанием время, которое он уже провёл без футбола.

Мудрик не выходил на поле в официальных матчах с ноября 2024 года. После первого сообщения о положительной пробе футболист утверждал, что никогда сознательно не принимал запрещённых препаратов, а результат теста стал для него шоком. «Челси» поддерживал игрока и заявлял, что намерен вместе с ним установить причину появления вещества в организме.

Мудрик перешёл в «Челси» из донецкого «Шахтёра» в январе 2023 года. Сумма трансфера с учётом бонусов могла достичь €100 млн, что сделало его самым дорогим украинским футболистом.