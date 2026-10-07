ISU отказал тренеру Александру Жулину в нейтральном статусе

Международный союз конькобежцев (ISU) отказал Александру Жулину в нейтральном статусе. О решении организации сообщила спортивный журналист Майя Багрянцева, получившая официальный комментарий союза.

«После индивидуального рассмотрения вопроса о допуске ISU пришел к выводу, что Александр Жулин не соответствует требованиям для участия в соревнованиях ISU и других международных соревнованиях в качестве персонала индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN)», — передаёт она заявление в своём телеграм-канале.

При этом решение ещё можно оспорить. У тренера есть 21 день для обращения в Спортивный арбитражный суд (CAS). В ISU отметили, что до истечения срока апелляции дальнейших комментариев по индивидуальному делу не будет.

В беседе с РИА «Новости» Александр Жулин подтвердил, что подаст на пересмотр решения.

Ранее тренер Александр Жулин назвал отзыв нейтрального статуса у Камилы Валиевой и Марка Кондратюка катастрофой для российских фигуристов. Он безумно расстроен таким решением Международного союза конькобежцев. По его словам, Валиева за последние годы уже пережила серьёзное давление, а теперь вновь столкнулась с ограничениями на международной арене. Решение ISU Жулин назвал проявлением дискриминации и геноцида.