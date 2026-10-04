Составлен список запасных российских фигуристов на этапы Гран-при ISU

Российские фигуристы получили возможность выступать во взрослой серии Гран-при сезона-2026/27, однако места на этапах им приходится получать через резерв и освобождающиеся вакансии. Такой порядок следует из правил и опубликованных назначений Международного союза конькобежцев — ISU.

Причина — в сроках: основные составы объявили 16 июня, а решение о возвращении россиян и белорусов приняли 30 июня. Допуск предполагает нейтральный статус: выступать разрешено без национальных флагов, гимнов и формы. Само разрешение участвовать в международных соревнованиях места на Гран-при не гарантирует.

У мужчин приглашение есть у Владислава Дикиджи: он заявлен на Кубок Китая в Шэньчжэне 6–8 ноября. После победы на Мемориале Ондрея Непелы с результатом 292,09 балла список запасных возглавил Евгений Семененко. Следом расположились Дикиджи с 265,68 и Пётр Гуменник с 236,25 балла: первый рассчитывает получить второй этап, остальные — первый.

В парном катании возможностей стало больше после снятия венгерского дуэта Марии Павловой и Алексея Святченко. Бойкова и Козловский, ранее получившие место в Хельсинки, теперь приглашены и в Анже, где этап пройдёт 23–25 октября. Чикмарёва и Янченков получили приглашение в Финляндию — об этом сообщил журналистам генеральный секретарь российской федерации Александр Коган.

У женщин на первую позицию среди запасных вышла Аделия Петросян. На турнире Trialeti Trophy в Батуми она набрала 204,16 балла и завоевала серебро. Однако позиция в резерве пока означает ожидание вакансии, а не подтверждённое участие в конкретном этапе.

В танцах на льду подтверждённых российских запасных пока нет. Для дуэтов без подходящего результата прошлого сезона путь в резерв связан с победой на турнире серии «Челленджер». Таким образом, возвращение в четырёх дисциплинах идёт с разной скоростью: приглашения уже есть у одиночника и двух спортивных пар, остальные продолжают бороться за возможность выступить.

Ранее Life.ru рассказывал, как Бойкова и Козловский выиграли «Челленджер» в американском Норвуде. Российский дуэт набрал 198,66 балла и опередил ближайших соперников почти на 15 баллов, выступая в нейтральном статусе.