Бестемьянова возмущена судейством российских фигуристов на турнире в Грузии

Оценки на турнире серии «Челленджер» Trialeti Trophy в Батуми вызвали недоумение у олимпийской чемпионки по фигурному катанию Натальи Бестемьяновой. Своим мнением о работе судей она поделилась с РИА «Новости».

По её словам, реального отставания от победителей у российского дуэта Анастасии Мишиной и Александра Галлямова не было.

«Мне хочется спросить: «А судьи кто?» Да нет, конечно, у нашей пары такого отставания от первого места», — сказала Бестемьянова агентству.

Она предположила, что тренер пары Тамара Москвина заранее понимала все риски поездки на старт в Грузию, где выступали чемпионы Европы Анастасия Метёлкина и Лука Берулава. Бестемьянова назвала эту историю опасной, но, по её мнению, у наставницы просто не оставалось выбора.

Специалист пояснила, что Мишиной и Галлямову нужно было набрать минимальный балл для допуска к турнирам серии Гран-при. Ради этой задачи они и приняли решение выступить. Бестемьянова добавила, что фигуристы справились достойно, и она рада за них.

По сумме двух программ российская пара получила 206,31 балла и заняла второе место. Победу одержали грузинские спортсмены Метёлкина и Берулава, набравшие 215,83 балла.

Как ранее сообщал Life.ru, серебро в танцах на льду на этом же турнире в Батуми взяли россияне Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано. По итогам двух прокатов их результат составил 178,53 балла: 72,51 за ритм-танец и 106,02 за произвольный.