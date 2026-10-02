Фигурист Угожаев завоевал серебро на турнире в Батуми

Российский фигурист Николай Угожаев стал серебряным призёром турнира серии Challenger Trialeti Trophy в Батуми. По итогам короткой и произвольной программ спортсмен набрал 236,41 балла. За первый прокат он получил 82,96 балла, за второй — 153,45.

Победу одержал представляющий Грузию Ника Эгадзе с результатом 262,65 балла. Бронза досталась эстонцу Михаилу Селевко, набравшему 222,74 балла. Ещё один россиянин Матвей Ветлугин остановился в шаге от пьедестала. Его итоговый результат — 219,94 балла, что принесло четвёртое место.

После короткой программы Угожаев шёл третьим. Тогда он уступал Эгадзе, набравшему 93,80 балла, и Селевко с результатом 87,87. В произвольной программе россиянину удалось подняться на одну позицию.

Итоговая четвёрка выглядит так: Ника Эгадзе — 262,65 балла, Николай Угожаев — 236,41, Михаил Селевко — 222,74, Матвей Ветлугин — 219,94.

Россияне уже успели завоевать медали и в других дисциплинах турнира в Батуми. В танцах на льду Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано ранее стали серебряными призёрами соревнований.