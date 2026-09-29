«Я ведь так старался»: Гуменник высказался о жёстком судействе на Олимпиаде в Милане

Пётр Гуменник признался, что шестое место на Олимпиаде в Милане и строгие оценки арбитров не особо сильно его огорчили. Об этом фигурист рассказал в колонке для «Русского пионера».

По словам спортсмена, он уверен, что в тот момент сделал всё, что было в его силах. Замечания судей Гуменник воспринимает не как приговор, а как ориентир для дальнейшей работы.

«Я думал: «Ну как же так? Я ведь так старался! Я старался даже больше обычного, а результат получил намного хуже», — рассказал спортсмен.

Он отметил, что подобные ситуации уже случались в его карьере. За год до Игр он подошёл к чемпионату России в хорошей форме, однако в произвольной программе упал уже на первом прыжке и в итоге остался четвёртым.

Сразу смириться с таким результатом Гуменнику было непросто. Его особенно задевало, что на подготовку ушло больше сил, чем обычно, а итог оказался слабее ожиданий.

«Но через несколько дней, когда эмоции чуть‑чуть поутихли, я смог проанализировать произошедшее и понял, что результат стараний может приходить не сразу. Более того, в моменте даже может стать чуть хуже. Но надо продолжать, и победа не заставит себя долго ждать», — сказал спортсмен.

Напомним, что Пётр Гуменник занял шестое место в мужском одиночном катании на Олимпиаде-2026 в Милане. По сумме короткой и произвольной программ россиянин набрал 271,21 балла. После турнира спортсмен говорил, что хотел бы выступить и на Играх 2030 года.