Сихарулидзе оценил возвращение Валиевой и Трусовой после долгого перерыва

Оценивать успешность возвращения в большой спорт Камилы Валиевой и Александры Трусовой (Игнатовой) пока преждевременно. Об этом президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе заявил в интервью ТАСС.

По его словам, более объективно судить о форме спортсменок можно будет ближе к концу года, когда состоится чемпионат России.

«Я рад, что девушки вернулись, что они борются, соревнуются, много тренируются, готовятся к сезону. Но пока рано говорить, насколько успешным будет их возвращение», — сказал Сихарулидзе.

Валиева вернулась к соревнованиям после четырёхлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, срок которой истёк 25 декабря 2025 года. Трусова возобновила карьеру после рождения сына Михаила в августе прошлого года.

19 и 20 сентября обе фигуристки представили программы на контрольных прокатах сборной России в Москве. Ранее Трусова также вернулась на международный лёд и завоевала серебро на турнире в Японии.