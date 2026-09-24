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Регион
Опубликовано 24 сентября, 10:57

Сихарулидзе оценил возвращение Валиевой и Трусовой после долгого перерыва

Обложка © ТАСС / Pavel Bednyakov/AP, Михаил Терещенко

Обложка © ТАСС / Pavel Bednyakov/AP, Михаил Терещенко

Оценивать успешность возвращения в большой спорт Камилы Валиевой и Александры Трусовой (Игнатовой) пока преждевременно. Об этом президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе заявил в интервью ТАСС.

По его словам, более объективно судить о форме спортсменок можно будет ближе к концу года, когда состоится чемпионат России.

«Я рад, что девушки вернулись, что они борются, соревнуются, много тренируются, готовятся к сезону. Но пока рано говорить, насколько успешным будет их возвращение», — сказал Сихарулидзе.

После серебра в Токио Трусова показала ещё один четверной прыжок
После серебра в Токио Трусова показала ещё один четверной прыжок

Валиева вернулась к соревнованиям после четырёхлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, срок которой истёк 25 декабря 2025 года. Трусова возобновила карьеру после рождения сына Михаила в августе прошлого года.

19 и 20 сентября обе фигуристки представили программы на контрольных прокатах сборной России в Москве. Ранее Трусова также вернулась на международный лёд и завоевала серебро на турнире в Японии.

Камила Валиева не сдержала слёз после выступления под музыку Макса Рихтера
Камила Валиева не сдержала слёз после выступления под музыку Макса Рихтера

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Александра Вишнякова
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