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Опубликовано 20 сентября, 14:12

Камила Валиева не сдержала слёз после выступления под музыку Макса Рихтера

Камила Валиева расплакалась после произвольной программы на контрольных прокатах

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Камила Валиева не смогла сдержать слёз после выступления в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России сезона-2026/2027.

Чемпионка мира среди юниоров и участница Олимпиады-2022 вышла на лёд под композицию On The Nature of Daylight Макса Рихтера. Во время проката фигуристка сделала «бабочку», выполнив двойной тулуп, а затем не смогла чисто исполнить двойной флип. В программу также вошли тройной риттбергер, двойной аксель, тройной тулуп и двойной сальхов. На отдельных элементах Валиева отметила помарки в исполнении.

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В августе 2026 года спортсменка получила нейтральный статус для участия в международных соревнованиях. Позднее решение отозвали. В сентябре Валиева попыталась оспорить лишение статуса, однако Международный союз конькобежцев отклонил её апелляцию.

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Полина Никифорова
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