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Опубликовано 11 сентября, 15:54

После серебра в Токио Трусова показала ещё один четверной прыжок

Александра Игнатова (Трусова). Обложка © Telegram / Alexandra Trusova

Александра Игнатова (Трусова). Обложка © Telegram / Alexandra Trusova

Серебряный призёр Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова) исполнила четверной тулуп на тренировке. Видео с прыжком фигуристка опубликовала в телеграм-канале.

Четверной прыжок Александры Трусовой. Видео © Telegram / Alexandra Trusova

Таким образом, за несколько дней 22-летняя спортсменка показала два разных четверных. На прошедшем в Токио турнире Kinoshita Group Cup она включила в произвольную программу лутц в четыре оборота.

Выступление принесло россиянке 146,14 балла, а по сумме двух программ она набрала 221,06. Этого результата хватило для второго места.

«Я сложный человек»: Трусова поблагодарила Тутберидзе после серебра в Японии
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Ранее Трусова объявила о возвращении в соревновательный спорт после перерыва, связанного с рождением ребёнка. Международный камбэк фигуристки получился успешным: в Токио она исполнила четверной лутц и завоевала серебро. Соревнования в Японии стали для Игнатовой первым международным стартом после Олимпийских игр 2022 года. В Пекине она завоевала серебряную медаль в женском одиночном катании.

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Юрий Лысенко
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