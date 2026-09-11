После серебра в Токио Трусова показала ещё один четверной прыжок

Серебряный призёр Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова) исполнила четверной тулуп на тренировке. Видео с прыжком фигуристка опубликовала в телеграм-канале.

Четверной прыжок Александры Трусовой. Видео © Telegram / Alexandra Trusova

Таким образом, за несколько дней 22-летняя спортсменка показала два разных четверных. На прошедшем в Токио турнире Kinoshita Group Cup она включила в произвольную программу лутц в четыре оборота.

Выступление принесло россиянке 146,14 балла, а по сумме двух программ она набрала 221,06. Этого результата хватило для второго места.

Ранее Трусова объявила о возвращении в соревновательный спорт после перерыва, связанного с рождением ребёнка. Международный камбэк фигуристки получился успешным: в Токио она исполнила четверной лутц и завоевала серебро. Соревнования в Японии стали для Игнатовой первым международным стартом после Олимпийских игр 2022 года. В Пекине она завоевала серебряную медаль в женском одиночном катании.