Российский дуэт взял серебро в Батуми, уступив только дочери Тутберидзе и сыну Смолкина

Российские фигуристы Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано завоевали серебро в танцах на льду на турнире серии Challenger Trialeti Trophy в грузинском Батуми. По итогам двух программ дуэт набрал 178,53 балла. В ритм-танце россияне получили 72,51 балла, а за произвольный — 106,02.

Победу одержали представляющие Грузию Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Их итоговый результат составил 208,67 балла — 85,23 за ритм-танец и 123,44 за произвольную программу. После первого дня именно этот дуэт возглавлял протокол.

Бронза досталась Марии Игнатьевой и Даниилу Семко, выступающим за Венгрию. Они набрали 165,72 балла. Ещё одна российская пара — Елизавета Шичина и Павел Дрозд — завершила соревнования на шестой позиции с результатом 162,69 балла.

Для Пасечник и Чиризано это второй международный старт за последний месяц. В начале сентября на Kinoshita Group Cup в Токио они заняли пятое место, набрав 172,71 балла. Пасечник 21 год, Чиризано — 25. Вместе фигуристы выступают с октября 2023 года. Турнир Trialeti Trophy проходит в Батуми с 1 по 3 октября.

В начале сентября Пасечник и Чиризано уже выходили на международный лёд на Kinoshita Group Cup. Тогда российский дуэт занял пятое место, а лучшими среди российских танцоров стали Василиса Кагановская и Максим Некрасов, завоевавшие серебро.