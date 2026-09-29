Петросян вылетела на турнир в Грузию с задержкой более четырёх часов

Российская фигуристка Аделия Петросян отправилась на турнир серии «Челленджер» Trialeti Trophy в Грузию с задержкой более четырёх часов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Вместе с 19-летней спортсменкой из Москвы вылетели ещё несколько российских фигуристов. Рейс отправился накануне первых тренировок, запланированных на 30 сентября, поэтому задержка сократила время на подготовку и адаптацию перед стартом.

Турнир Trialeti Trophy пройдёт в Батуми с 1 по 3 октября. Помимо Петросян, на соревнования заявлены российские спортсмены в мужском и женском одиночном катании, спортивных парах и танцах на льду.

Российские фигуристы участвуют в международных стартах сезона-2026/27 в нейтральном статусе. ISU разрешил их возвращение на международные соревнования при соблюдении критериев допуска для индивидуальных нейтральных атлетов.

Для Петросян это первый международный старт после Олимпиады-2026 в Италии, где она заняла шестое место, набрав 214,53 балла. В короткой программе россиянка стала пятой, такой же результат она показала и в произвольной.

Ранее Life.ru рассказывал, что Аделия Петросян посвятила новую произвольную программу сезона-2026/27 Арье Старк из сериала «Игра престолов». Фигуристка должна была представить постановку на контрольных прокатах сборной России в Москве. На тот момент Петросян уже трижды становилась чемпионкой страны и три раза выигрывала Финал Гран-при России, а после Олимпиады-2026 начала сотрудничать с тренером Инной Гончаренко.