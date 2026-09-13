Бойкова и Козловский победили на «Челленджере» в США с отрывом почти в 15 баллов

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали победителями соревнований серии «Челленджер» John Nicks Pairs International, которые прошли в американском Норвуде (штат Массачусетс). По итогам двух программ спортсмены набрали 198,66 балла — 70,39 за короткую программу и 128,27 за произвольную.

Российская пара уверенно лидировала на протяжении всего турнира и не оставила соперникам шансов на борьбу за золото. Отрыв от серебряных призёров составил почти 15 баллов. Второе место заняли американские фигуристы Одри Шин и Спенсер Акира Хоу с результатом 183,81 балла (67,25 + 116,56). Бронзовые медали также достались представителям США — Кэти Макбит и Балажу Надю, набравшим 180,95 балла (67,17 + 113,78).

Турнир John Nicks Pairs International прошёл с 11 по 12 сентября и включал соревнования как среди юниорских, так и среди взрослых пар. Российские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе.

Ранее Life.ru писал, что Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получили приглашение на Гран-при в Финляндии. Этап Finlandia Trophy 2026 пройдёт в Хельсинки с 20 по 22 ноября 2026 года.