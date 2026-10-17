Фигурист Семененко выиграл короткую программу на Гран-при в Казани

Фигурист Евгений Семененко лидирует после короткой программы на первом этапе Гран-при России, который проходит в Казани. За своё выступление спортсмен получил 100,20 балла.

Второе место занимает Андрей Мозалёв с результатом 98,13 балла. Третьим идёт Даниил Самсонов, набравший 91,60 балла.

Семененко — двукратный чемпион России: он выигрывал национальное первенство в 2023 и 2024 годах. Также фигурист завоевал серебро чемпионата России в 2026 году и бронзу в 2025-м. В 2024 году спортсмен стал победителем Спартакиады. Этап Гран-при России в Казани завершится 18 октября.

Ранее российская фигуристка Александра Трусова поднялась сразу на 66 позиций в мировом рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU). Причиной стала её победа на Мемориале Дениса Тена в Казахстане — в произвольной программе спортсменка исполнила четверной лутц.