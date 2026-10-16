«Каждый может выиграть»: Авербух оценил шансы Трусовой, Семененко и Дикиджи на Гран-при

Российские фигуристы Александра Трусова, Евгений Семененко и Владислав Дикиджи способны побороться за победу на этапах Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Так считает хореограф Илья Авербух, слова которого приводит ТАСС.

«Каждый может выиграть. Все трое не случайно попали на этапы Гран-при, показав себя в том числе на турнирах категории «Б», где набрали определенные рейтинговые очки, которые позволили ребятам получить приглашения на этапы», — сказал Авербух.

При этом хореограф считает, что Дикиджи придётся столкнуться с серьёзной конкуренцией со стороны японских фигуристов. По его мнению, соперники сильны, но их можно обыграть.

Трусова и Семененко получили приглашения на этап в Китае. В актуальном списке участников этого турнира ISU также указан Дикиджи. Этап Кубка Китая запланирован на 6–8 ноября в Шэньчжэне.

В серии Гран-при фигуристы набирают очки для отбора в финал, куда проходят шесть лучших спортсменов или пар в каждой дисциплине. Победа на отдельном этапе сама по себе не гарантирует участие в финале.

Ранее Life.ru писал, что Александра Трусова (Игнатова) после победы на Мемориале Дениса Тена поднялась в мировом рейтинге ISU сразу на 66 позиций — со 151-го на 85-е место, исполнив в произвольной программе четверной лутц. В первую сотню также вошли Пётр Гуменник (42-е), Владислав Дикиджи (76-е) и Глеб Лутфуллин (93-е), а Мария Захарова (208-е) и Дина Хуснутдинова (240-е) впервые появились в рейтинге.