Приземлила лутц и полетела: «Русская ракета» Трусова за один турнир поднялась в мировом рейтинге на 66 мест

Российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) поднялась сразу на 66 позиций в мировом рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU). Обновлённые данные опубликованы на официальном сайте организации.

После победы на Мемориале Дениса Тена в Казахстане спортсменка переместилась со 151-го на 85-е место. В произвольной программе спортсменка исполнила четверной лутц, что позволило ей обеспечить преимущество над конкурентками.

В первую сотню рейтинга вошли и другие российские одиночники. Пётр Гуменник занимает 42-ю строчку, Владислав Дикиджи расположился на 76-м месте, а Глеб Лутфуллин — на 93-м. Дикиджи, как и Трусова, завоевал золотую медаль на турнире серии «Челленджер» в Алма-Ате.

Ещё две российские фигуристки впервые появились в мировом рейтинге ISU. Мария Захарова дебютировала на 208-й позиции, а Дина Хуснутдинова заняла 240-е место.

Изменения произошли и в танцах на льду. Василиса Кагановская и Максим Некрасов поднялись на 70-ю строчку. Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный теперь занимают 114-е место, тогда как Анна Щербакова и Егор Гончаров впервые вошли в рейтинг, оказавшись на 119-й позиции.

Среди юниорских танцевальных дуэтов заметно улучшили положение Мария Фефелова и Артём Валов. По итогам выступлений они поднялись на 29-е место.

Сразу шесть российских юниоров дебютировали в мировом рейтинге одиночного катания. Арсений Федотов занял 111-ю строчку, Александр Чмиль — 121-ю, Алиса Заикина — 143-ю, Глеб Ковтун — 145-ю, Виктория Стрельцова — 163-ю, а Алёна Принёва — 201-ю.

Мировой рейтинг ISU формируется с учётом выступлений фигуристов за три сезона. Результаты нынешнего и предыдущего сезонов учитываются полностью, а баллы за сезон-2024/25 — с коэффициентом 0,7. Таким образом, успешные выступления россиян на международных стартах позволяют им постепенно улучшать позиции в мировом списке.

Ранее Life.ru сообщал о первой за пять лет международной победе Трусовой. На Мемориале Дениса Тена в Алма-Ате фигуристка набрала 226,01 балла по сумме двух программ и завоевала золото. Предыдущий раз она побеждала на международном турнире ещё в октябре 2021 года, когда выиграла Skate America в США. Второе место в Казахстане заняла южнокорейская фигуристка Ким Ю Чэ, а третье — представляющая Казахстан Софья Самоделкина.