Дикиджи выиграл челленджер в Казахстане и вернулся в лидеры запасных

Российский фигурист Владислав Дикиджи стал победителем Мемориала Дениса Тена в Алматы, набрав по сумме двух программ 312,79 балла. Весь пьедестал турнира заняли представители России.

После победы Дикиджи признался, что особенно рад чисто исполнить обе программы и увидеть результат проделанной работы.

«Конечно, я рад прокатать две программы чисто. Это очень понравилось. Рад, что так получилось, это очень приятно. Работа окупилась наконец-то, и виден её результат», — сказал фигурист.

В короткой программе Дикиджи набрал 107,31 балла — это лучший результат среди российских фигуристов на международных соревнованиях. Он исполнил каскад четверной лутц — тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель.

В итоговом зачёте второе место занял Глеб Лутфуллин с 277,23 балла, третьим стал Пётр Гуменник — 261,76.

Ранее Life.ru сообщал, что Дикиджи возглавил турнирную таблицу после короткой программы на Мемориале Дениса Тена. Россиянин получил 107,31 балла и опережал ближайшего преследователя Глеба Лутфуллина на 11,52 балла. Третью строчку после короткой программы занимал Пётр Гуменник, так что весь промежуточный пьедестал оказался российским.