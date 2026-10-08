Вся тройка — наша: Дикиджи, Лутфуллин и Гуменник захватили лидерство на Мемориале Тена

Российские фигуристы заняли первые три места после короткой программы на Мемориале Дениса Тена в Алматы. Владислав Дикиджи возглавил таблицу, следом расположились Глеб Лутфуллин и Пётр Гуменник, следует из официальных результатов турнира.

Лидер Дикиджи получил 107,31 балла и обеспечил себе преимущество в 11,52 над ближайшим соперником. Он чисто исполнил каскад из четверного лутца и тройного тулупа, четверной сальхов и тройной аксель. Вращения и дорожку шагов оценили четвёртым уровнем сложности.

Лутфуллин набрал 95,79 балла. В его прокате были чистый тройной аксель и каскад из четверного сальхова с тройным тулупом, а вот четверной флип получился с недочётом.

Гуменник завершил выступление с результатом 80,63. Вместо тройного тулупа в каскаде с четверным флипом он сделал одинарный, а на выезде с четверного лутца допустил ошибку. Тройной аксель получился уверенно.

Окончательные места определятся после произвольной программы, которая запланирована на 10 октября.

В сентябре Дикиджи выиграл международный турнир Kinoshita Group Cup в Токио, набрав по сумме двух программ 265,68 балла. Гуменник на том старте оказался лишь 13-м после короткой, но благодаря произвольному прокату поднялся на итоговое шестое место с результатом 236,25.