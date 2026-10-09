Победа Трусовой на Мемориале Тена стала первой для неё за пять лет

Пятилетнее ожидание победы на международной арене для Александры Трусовой (Игнатовой) завершилось в Алма-Ате. Российская фигуристка выиграла Мемориал Дениса Тена, набрав 226,01 балла по сумме короткой и произвольной программ. До этого свой предыдущий международный турнир она выигрывала ещё в октябре 2021 года — на Skate America.

По итогам короткой и произвольной программ россиянка набрала 226,01 балла. Второе место заняла представительница Южной Кореи Ким Ю Чэ с результатом 209,20 балла, третьей стала выступающая за Казахстан Софья Самоделкина — 204,36.

Последний раз Трусова побеждала на международном турнире в октябре 2021 года, когда выиграла этап Гран-при Skate America в США.

Мемориал Дениса Тена стал для фигуристки вторым международным стартом после возвращения в большой спорт. В сентябре она заняла второе место на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Японии.

После победы в Алма-Ате Трусова сообщила, что не поедет на турнир в Будапеште, который пройдёт с 15 по 18 октября. По её словам, заявка на венгерский старт была сделана на случай, если ей не удастся занять первое место в Казахстане.

«Теперь не поеду. Это было сделано специально, если здесь не буду первой. Я понимала, что это будет тяжело, в форму я пришла к турниру в Японии, держать её столько тяжеловато. Болела, выходных не было, я хочу отдохнуть и потихоньку заново набирать», — пояснила спортсменка.

Победа на Мемориале Дениса Тена позволит Трусовой оказаться в числе запасных на этапы Гран-при Международного союза конькобежцев.

В августе 2025 года фигуристка родила сына, а в 2026-м вернулась к соревнованиям. Сейчас серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года включена в резервный состав сборной России.