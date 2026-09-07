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Опубликовано 7 сентября, 15:48

«Нам вторая не нужна»: Сын Трусовой снял с себя серебряную медаль мамы во время интервью

Сын Трусовой снял с себя серебряную медаль, реакция фигуристки попала на видео

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ sbornaya_solyanka69

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ sbornaya_solyanka69

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) завоевала серебро на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Токио. По итогам двух программ спортсменка набрала 221,06 балла. После завершения соревнований спортсменка пообщалась с журналистами вместе с сыном Михаилом. Во время беседы фигуристка передала ребёнку свою серебряную медаль. Мальчик почти сразу решил снять награду.

Сын Трусовой снял с себя серебряную медаль, фигуристка отреагировала шуткой. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ sbornaya_solyanka69

«Снимаем, конечно, нам вторая не нужна», — прокомментировала Трусова с улыбкой.

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Kinoshita Group Cup стал первым международным соревнованием Трусовой после Олимпиады 2022 года. Она стала второй, набрав 221,06 балла. Первое место заняла японка Мао Симада (231,32), третьей — ещё одна россиянка Анна Фролова (207,86) Камилла Нелюбова (также из РФ) стала пятой с 201,34 балла. Также стоит отметить, что Вероника Жилина, ныне представляющая Азербайджан, расположилась на шестом месте (193 балла).

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Полина Никифорова
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