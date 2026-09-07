«Рождение ребёнка — не героизм»: Роднина отказалась считать подвигом возвращение Трусовой на лёд

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высоко оценила выступление Александры Трусовой (Игнатовой) на турнире Kinoshita Group Cup в Японии. Своим мнением депутат Госдумы поделилась в беседе с «Матч ТВ».

Особенно Роднина отметила чистоту проката россиянки и качество исполненных элементов.

«Честно скажу, я первый раз увидела у неё такое безошибочное выступление с полным набором», — заявила бывшая фигуристка.

При этом депутат не согласилась с тем, что возвращение спортсменки после рождения ребёнка стоит воспринимать как нечто героическое. По её словам, изменения в организме после родов могут по-разному сказаться на физической форме.

«Почему мы воспринимаем рождение ребёнка за героизм? Да, у организма есть сбои, и часто они идут в лучшую сторону. Это может и помогать», — отметила Роднина.

Перед стартом сезона Трусова рассказывала, что уже определилась со спортивными целями и не собирается отступать. Kinoshita Group Cup стал для неё первым международным соревнованием после длительного перерыва и рождения сына. На турнире серии Challenger россиянка завоевала серебро.