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Опубликовано 9 октября, 20:46

Золото для Русской ракеты: Трусова выиграла Мемориал Дениса Тена с четверным лутцем

Александра Трусова выиграла Мемориал Дениса Тена с результатом 226,01 балла

Обложка © ТАСС /Михаил Терещенко

Обложка © ТАСС /Михаил Терещенко

Фигуристка Александра Трусова стала победительницей Мемориала Дениса Тена в Алматы. По сумме двух программ россиянка набрала 226,01 балла.

В произвольном прокате серебряный призёр Олимпиады-2022 исполнила четверной лутц. При приземлении она коснулась льда рукой, однако сохранила первое место в итоговом зачёте. Остальные элементы программы были исполнены чисто. Всего за этот прокат фигуристка набрала 148,62 балла.

Второй стала представительница Южной Кореи Ким Ю Чжэ — 209,20 балла. Бронзу завоевала выступающая за Казахстан Софья Самоделкина с оценкой 204,36.

Ещё две участницы из России завершили соревнования за пределами пьедестала. Мария Захарова заняла пятую строчку, получив по сумме двух программ 187,77 балла, а Дина Хуснутдинова — седьмую с результатом 185,70.

Мемориал Дениса Тена проходит с 7 по 10 октября. Отечественные спортсмены участвуют в международном турнире в нейтральном статусе.

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Накануне Трусова выиграла короткую программу и обновила лучший результат сезона, набрав 77,39 балла. В Казахстане она представила новую постановку Бенуа Ришо на композицию Lara пианистки Alice Sara Ott. Все заявленные прыжковые элементы выполнила чисто.

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Полина Никифорова
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