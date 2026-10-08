Трусова выиграла короткую программу на Мемориале Дениса Тена в Алматы

Александра Игнатова (Трусова) выиграла короткую программу на международном челленджере «Мемориал Дениса Тена» в Алматы. Россиянка набрала 77,39 балла и обновила свой лучший результат сезона, сообщила Федерация фигурного катания на коньках России.

Ближайшей преследовательницей Трусовой стала представительница Южной Кореи Ким Юджэ, получившая 75,99 балла. Корейская фигуристка исполнила каскад из тройного акселя и тройного тулупа. Третье место после короткой программы занимает выступающая за Казахстан Софья Самоделкина — 69,45 балла.

Для Трусовой это второй челленджер в нынешнем сезоне. На сентябрьском турнире в Японии за короткую программу она получила 74,92 балла, поэтому в Алматы улучшила результат почти на четыре балла. За технику россиянке поставили 43,34 балла, за компоненты — 34,05.

Трусова чисто справилась со всеми заявленными прыжковыми элементами: двойным акселем, тройным риттбергером и каскадом тройной лутц — тройной тулуп во второй половине проката. В Казахстане она также представила новую короткую программу на композицию Lara пианистки Alice Sara Ott в постановке Бенуа Ришо.

Ещё две российские фигуристки пока находятся за пределами тройки. Дина Хуснутдинова, для которой турнир стал дебютом на международном уровне, занимает пятое место с 63,09 балла. Она пошла на тройной аксель, однако выполнить его не смогла. Остальные элементы, за исключением акселя и каскада тройной лутц — тройной тулуп, получили положительные надбавки.

Мария Захарова после короткой программы идёт восьмой с 58,29 балла. Она допустила ошибку на двойном акселе и упала со второго прыжка в каскаде тройной лутц — тройной тулуп.

Турнир в Алматы стал для Трусовой вторым международным стартом после длительного перерыва. В сентябре она завоевала серебро Kinoshita Group Cup в Токио, набрав по сумме двух программ 221,06 балла. После четвёртого места в короткой россиянка поднялась на вторую строчку благодаря произвольной программе, в которой чисто исполнила четверной лутц. Победительнице турнира Мао Симаде Трусова уступила 10,26 балла. Токийский старт стал для серебряного призёра Олимпиады-2022 первым международным соревнованием после Пекина.

Перед поездкой в Казахстан фигуристка признавалась, что нервничает из-за новых критериев отбора в резерв взрослой серии Гран-при ISU. Для попадания в число претендентов на свободные места на этапах ей нужен высокий результат на международных стартах, поэтому сама Трусова подчёркивала, что в Алматы ей необходимо бороться за первое место.