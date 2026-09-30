«Надо быть первой»: Трусова нервничает из-за новых критериев отбора в резерв Гран-при ISU

Серебряный призёр Олимпиады Александра Игнатова, известная под девичьей фамилией Трусова, призналась, что начала волноваться задолго до старта на Мемориале Дениса Тена в Казахстане. Фигуристке нужна победа на турнире, чтобы получить возможность попасть в список запасных на этапы Гран-при ISU.

Трусова призналась, что нервничает перед турниром в Казахстане. Видео © Telegram / Alexandra Trusova

«В итоге тот факт, что надо становиться первой, чтобы попасть в запасные, меня сильно нервирует. Я вообще не люблю такое ограничение, что только первое место», — рассказала спортсменка в видео, опубликованном в её Telegram-канале.

Трусова объяснила, что раньше её команда не до конца разобралась в обновлённых правилах. По словам фигуристки, если бы она заранее знала о необходимости победы на турнире серии «Челленджер», то раньше начала бы участвовать в таких стартах и при выборе соревнований учитывала бы шансы занять первое место.

Дополнительное беспокойство вызывает нынешняя форма спортсменки. После контрольных прокатов Трусова вместе с другими фигуристами заболела и теперь оценивает своё состояние как «минус форму». При этом отдельные элементы на тренировках ей удаются, но собрать их в полноценный прокат пока получается не всегда.

По правилам ISU победители турниров Challenger Series могут быть включены или подняты в списке запасных на этапы Гран-при при выполнении установленного минимального результата. В женском одиночном катании в сезоне-2026/27 он составляет 142,97 балла.