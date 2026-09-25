Феноменальное выступление: Тарасова оценила возвращение Трусовой на лёд после рождения сына

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высоко оценила возвращение Александры Игнатовой (Трусовой) в соревнования после длительного перерыва. Заслуженный тренер СССР заявила, что фигуристка выступила феноменально и отлично вернулась на лёд.

22-летняя спортсменка возобновила карьеру после паузы, связанной с рождением сына в августе 2025 года. К полноценным тренировкам она вернулась в этом сезоне.

«У Саши Трусовой было феноменальное выступление. Она отлично вернулась на лёд после паузы в карьере. Молодец!» — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Александра Трусова (Игнатова) в начале сентября 2026 года завоевала серебро международного турнира серии ISU Challenger Kinoshita Group Cup в Токио — это был её первый официальный старт после Олимпиады 2022 года. В короткой программе россиянка получила 74,92 балла и шла четвёртой, а в произвольной набрала 146,14 балла, чисто исполнив четверной лутц. В сумме Трусова заработала 221,06 балла и заняла второе место, уступив японке Мао Симаде (231,32); третьей стала россиянка Анна Фролова (207,86). Российские фигуристы выступали на турнире в нейтральном статусе.