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Опубликовано 25 сентября, 14:22

Феноменальное выступление: Тарасова оценила возвращение Трусовой на лёд после рождения сына

Тарасова назвала возвращение Трусовой на лёд феноменальным

Обложка © ТАСС / Михаил Синицын, Михаил Терещенко

Обложка © ТАСС / Михаил Синицын, Михаил Терещенко

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высоко оценила возвращение Александры Игнатовой (Трусовой) в соревнования после длительного перерыва. Заслуженный тренер СССР заявила, что фигуристка выступила феноменально и отлично вернулась на лёд.

22-летняя спортсменка возобновила карьеру после паузы, связанной с рождением сына в августе 2025 года. К полноценным тренировкам она вернулась в этом сезоне.

«У Саши Трусовой было феноменальное выступление. Она отлично вернулась на лёд после паузы в карьере. Молодец!» цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

После серебра в Токио Трусова показала ещё один четверной прыжок
После серебра в Токио Трусова показала ещё один четверной прыжок

Александра Трусова (Игнатова) в начале сентября 2026 года завоевала серебро международного турнира серии ISU Challenger Kinoshita Group Cup в Токио — это был её первый официальный старт после Олимпиады 2022 года. В короткой программе россиянка получила 74,92 балла и шла четвёртой, а в произвольной набрала 146,14 балла, чисто исполнив четверной лутц. В сумме Трусова заработала 221,06 балла и заняла второе место, уступив японке Мао Симаде (231,32); третьей стала россиянка Анна Фролова (207,86). Российские фигуристы выступали на турнире в нейтральном статусе.

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Полина Никифорова
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