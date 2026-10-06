Трусова и другие российские фигуристы вылетели в Алма-Ату с задержкой

Российские фигуристы, включая Александру Игнатову (Трусову), вылетели в Алма-Ату на Мемориал Дениса Тена с задержкой примерно на полтора часа.

Тем же рейсом отправились Мария Захарова, Дина Хуснутдинова, танцевальные дуэты Василиса Кагановская — Максим Некрасов и Ирина Хавронина — Девид Нарижный, а также Анна Щербакова — Егор Гончаров и российские юниоры.

Denis Ten Memorial Challenge 2026 проходит в Алматы с 7 по 10 октября на Halyk Arena. Турнир входит в серию ISU Challenger Series сезона-2026/27. Первый день отведён под официальные тренировки. Соревновательные прокаты начнутся 8 октября с коротких программ, а завершится турнир 10 октября произвольными программами и гала-шоу.

Ранее Life.ru писал, что Трусова призналась, что нервничает из-за новых критериев отбора в Гран-при ISU. Спортсменка отмечала, что требование обязательно выиграть турнир создаёт для неё дополнительное давление. До поездки в Казахстан она уже успела вернуться на международную арену и завоевать серебро сентябрьского «Челленджера» в Токио.