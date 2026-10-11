Трусова и Дикиджи вместе исполнили четверной лутц на льду в Алматы

Российские фигуристы Александра Трусова и Владислав Дикиджи синхронно исполнили четверной лутц на репетиции гала-шоу Мемориала Дениса Тена в Алматы. Видео сложнейшего элемента появилось в Сети.

Спортсмены практически одновременно зашли на прыжок и выполнили по четыре оборота. Четверной лутц считается одним из наиболее технически сложных элементов современного фигурного катания.

Оба фигуриста завершили соревновательную часть турнира с золотыми медалями. Трусова выиграла женский турнир с результатом 226,01 балла, исполнив четверной лутц и в произвольной программе.

Дикиджи стал первым среди мужчин, набрав 312,79 балла по сумме двух программ. За произвольный прокат с четырьмя четверными прыжками он получил 205,48 балла.

Весь мужской пьедестал Мемориала Дениса Тена заняли россияне. Вторым стал Глеб Лутфуллин с 277,23 балла, а третьим — Пётр Гуменник с результатом 261,76.

Ранее Life.ru сообщал, что победа на Мемориале Дениса Тена стала для Александры Трусовой первой на международном турнире за пять лет. До этого последний раз фигуристка побеждала на международном старте в октябре 2021 года на Skate America. Турнир в Алматы стал для неё вторым международным соревнованием после возвращения в большой спорт.