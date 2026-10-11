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Опубликовано 11 октября, 19:15

Трусова и Дикиджи вместе исполнили четверной лутц на льду в Алматы

Александра Трусова и Владислав Дикиджи. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Александра Трусова и Владислав Дикиджи. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Российские фигуристы Александра Трусова и Владислав Дикиджи синхронно исполнили четверной лутц на репетиции гала-шоу Мемориала Дениса Тена в Алматы. Видео сложнейшего элемента появилось в Сети.

Спортсмены практически одновременно зашли на прыжок и выполнили по четыре оборота. Четверной лутц считается одним из наиболее технически сложных элементов современного фигурного катания.

Оба фигуриста завершили соревновательную часть турнира с золотыми медалями. Трусова выиграла женский турнир с результатом 226,01 балла, исполнив четверной лутц и в произвольной программе.

Дикиджи стал первым среди мужчин, набрав 312,79 балла по сумме двух программ. За произвольный прокат с четырьмя четверными прыжками он получил 205,48 балла.

Весь мужской пьедестал Мемориала Дениса Тена заняли россияне. Вторым стал Глеб Лутфуллин с 277,23 балла, а третьим — Пётр Гуменник с результатом 261,76.

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Ранее Life.ru сообщал, что победа на Мемориале Дениса Тена стала для Александры Трусовой первой на международном турнире за пять лет. До этого последний раз фигуристка побеждала на международном старте в октябре 2021 года на Skate America. Турнир в Алматы стал для неё вторым международным соревнованием после возвращения в большой спорт.

Больше новостей о соревнованиях, российских спортсменах и главных победах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

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