Александра Трусова стала претенденткой на участие в Гран-при США

Российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) может выступить на этапе Гран-при ISU в американском Эверетте после снятия представительницы Израиля Марии Сенюк. Олимпийская медалистка занимает первое место в списке запасных и должна получить освободившееся место.

Сенюк объявила в социальных сетях, что не сможет принять участие в Skate America в этом году. При этом официального подтверждения включения Трусовой в состав участников пока нет.

С сезона-2026/27 Международный союз конькобежцев (ISU) вновь допустил отечественных спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Решение касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Атлетам разрешено участвовать как в личных, так и в командных турнирах.

Ранее Life.ru сообщал о победе Трусовой на Мемориале Дениса Тена в Казахстане. В октябре фигуристка набрала 226,01 балла по сумме двух программ и завоевала золото. Второе место заняла представительница Южной Кореи Ким Ю Чэ, третьей стала выступающая за Казахстан Софья Самоделкина. Этот успех оказался для Александры первым на международной арене за пять лет. Предыдущую победу она одержала в октябре 2021 года именно на Skate America. Выступление в Алматы позволило спортсменке попасть в число запасных на этапы Гран-при ISU.