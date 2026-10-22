Все приглашённые на Гран-при ISU российские фигуристы получили визы

Все российские фигуристы, получившие приглашения на этапы международной серии Гран-при ISU, обеспечены необходимыми визами. Проблем с документами для поездок на соревнования у спортсменов нет, сообщил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

«У всех наших фигуристов, которые получили приглашения на различные этапы Гран-при в разных странах, есть визы», — рассказал ТАСС Коган.

В числе приглашённых спортсменов — Александра Трусова (Игнатова), Владислав Дикиджи и Евгений Семененко. Они заявлены на этап в Китае. Дикиджи также получил приглашение в Японию, а Семененко — в Финляндию. Трусова должна выступить ещё и в США.

В парном катании Россию в нейтральном статусе представят Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, приглашённые во Францию и Финляндию. Анастасия Мишина и Александр Галлямов должны выступить в Китае, а Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков — в Финляндии.

Первый этап серии стартует уже 23 октября во французском Анже и продлится до 25 октября. Затем фигуристы отправятся на соревнования в Канаду, Китай, США, Финляндию и Японию. Финал Гран-при запланирован на 10–13 декабря в китайском Чунцине.

Для российских спортсменов сезон-2026/27 стал временем возвращения на турниры под эгидой Международного союза конькобежцев после длительного отстранения. Выступать им разрешено только в нейтральном статусе, без национальной символики. При этом участие в конкретных соревнованиях зависит от получения приглашения и соблюдения требований ISU.

Ранее Life.ru сообщал, что Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получили французские визы для участия в первом этапе Гран-при. Об оформлении документов 19 октября рассказал сам Козловский, поблагодарив болельщиков за поддержку.