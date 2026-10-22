Петросян возвращается на международный Гран-при: фигуристку пригласили выступить в Токио

Российская фигуристка Аделия Петросян получила приглашение на этап международной серии Гран-при в Японии. Соревнования пройдут с 27 по 29 ноября в Токио. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

«Мы получили приглашение для Аделии Петросян для выступления в Японии. Проблемы с её участием не будет», — рассказал представитель федерации.

Коган также пожелал удачи всем российским фигуристам, выступающим как на международных, так и на внутренних соревнованиях. По его словам, уже в ближайшие выходные болельщики смогут поддержать первых российских участников нового сезона Гран-при ISU во Франции.

Вместе с Петросян приглашение на японский этап получил чемпион России Владислав Дикиджи. Ранее 22-летний фигурист также обеспечил себе место на Гран-при в китайском Шэньчжэне, который состоится с 6 по 8 ноября.

Петросян 19 лет, она трёхкратная чемпионка России и участница Олимпийских игр 2026 года в Италии, где заняла шестое место. В начале октября фигуристка завоевала серебро международного турнира Trialeti Trophy в Грузии, набрав 204,16 балла. Этот результат позволил ей подняться на первую строчку списка запасных международной серии Гран-при.

Российские фигуристы получили возможность вернуться на соревнования под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в сезоне-2026/27. Спортсмены выступают в индивидуальном нейтральном статусе, без национальной символики.

Ранее Life.ru рассказывал, что Аделия Петросян возглавила список запасных на этапы международного Гран-при после успешного выступления в Грузии. Российские фигуристы получают приглашения на соревнования по мере освобождения мест в заявках, поскольку основные составы серии были сформированы ещё до решения ISU об их возвращении.