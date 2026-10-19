Фигуристы Бойкова и Козловский получили визы для участия в Гран-при Франции

Российская спортивная пара Александра Бойкова — Дмитрий Козловский получила французские визы и сможет выступить на первом этапе Гран-при сезона-2026/27. О получении документов фигурист сообщил в своём Telegram-канале.

Турнир по фигурному катанию состоится в Анже с 23 по 25 октября. Козловский поблагодарил всех, кто поддерживал их с партнёршей, и выразил надежду на скорую встречу с болельщиками во Франции.

За годы совместной карьеры дуэт неоднократно поднимался на пьедестал крупнейших соревнований. В 2020 году спортсмены завоевали золото чемпионата Европы, а в следующем сезоне стали бронзовыми призёрами мирового первенства. Кроме того, на счету Бойковой и Козловского три победы на национальных чемпионатах и ещё две европейские бронзы — 2019 и 2022 годов. Сейчас Александре 24 года, её партнёру — 26 лет.

Ранее Life.ru сообщал, что Международный союз конькобежцев пообещал обеспечить участие российских фигуристов в зарубежных турнирах. В ISU подчеркнули, что организаторы соревнований обязаны создавать условия для выступления всех приглашённых спортсменов, имеющих право на участие. Поводом для разъяснений стали опасения по поводу возможных проблем с визами. При этом организация не уточнила, как будет действовать в случае отказа отдельным россиянам во въезде.