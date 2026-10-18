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Опубликовано 18 октября, 18:32

ISU пообещал обеспечить участие российских фигуристов в международных турнирах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Real Sports Photos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Real Sports Photos

Международный союз конькобежцев (ISU) намерен продолжать сотрудничество с организаторами турниров, чтобы российские фигуристы, получившие приглашения, могли выступить на международных соревнованиях. Об этом заявили в пресс-службе организации в ответ на запрос Sport24 о возможных визовых проблемах спортсменов.

«В контрактах ISU с организаторами мероприятий чётко указано, что всем имеющим право и приглашённым фигуристам будет предоставлена возможность соревноваться. Мы продолжим сотрудничать с организаторами, чтобы обеспечить отличные условия для соревнований всем имеющим право фигуристам», — говорится в заявлении.

Поводом для обращения к организации стали вопросы о возможных сложностях с получением виз для российских спортсменов, в частности для участия в этапах Гран-при в Китае и Японии. При этом ISU не уточнил, какие меры будут приняты в случае отказа отдельному фигуристу во въезде.

На данный момент приглашения на международные этапы получили несколько россиян. Спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заявлена на турниры во Франции и Финляндии, Владислав Дикиджи — в Китае и Японии. Александра Трусова и Евгений Семененко также должны выступить на китайском этапе.

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Ранее Life.ru сообщал, что российские фигуристы завоевали 13 медалей на международном Мемориале Дениса Тена в Алма-Ате. В мужском одиночном катании россияне заняли весь пьедестал: золото выиграл Владислав Дикиджи, серебро досталось Глебу Лутфуллину, а бронза — Петру Гуменнику. Среди женщин победу одержала Александра Трусова, выступающая также под фамилией Игнатова. Особенно успешно проявили себя российские юниоры, забравшие все медали в мужском и женском одиночном катании. Кроме того, отечественные спортсмены завоевали награды в танцах на льду. Турнир стал одним из заметных международных выступлений россиян после возобновления их допуска к соревнованиям в нейтральном статусе.

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Юрий Лысенко
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