ISU пообещал обеспечить участие российских фигуристов в международных турнирах

Международный союз конькобежцев (ISU) намерен продолжать сотрудничество с организаторами турниров, чтобы российские фигуристы, получившие приглашения, могли выступить на международных соревнованиях. Об этом заявили в пресс-службе организации в ответ на запрос Sport24 о возможных визовых проблемах спортсменов.

«В контрактах ISU с организаторами мероприятий чётко указано, что всем имеющим право и приглашённым фигуристам будет предоставлена возможность соревноваться. Мы продолжим сотрудничать с организаторами, чтобы обеспечить отличные условия для соревнований всем имеющим право фигуристам», — говорится в заявлении.

Поводом для обращения к организации стали вопросы о возможных сложностях с получением виз для российских спортсменов, в частности для участия в этапах Гран-при в Китае и Японии. При этом ISU не уточнил, какие меры будут приняты в случае отказа отдельному фигуристу во въезде.

На данный момент приглашения на международные этапы получили несколько россиян. Спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заявлена на турниры во Франции и Финляндии, Владислав Дикиджи — в Китае и Японии. Александра Трусова и Евгений Семененко также должны выступить на китайском этапе.