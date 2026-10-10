Лёд принадлежит нам: Россияне покорили Мемориал Дениса Тена, забрав 13 медалей
Российские фигуристы завоевали 13 медалей на Мемориале Дениса Тена в Алма-Ате
Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Российские фигуристы завоевали 13 комплектов призовых наград на Мемориале Дениса Тена в Алма-Ате. Среди победителей международного турнира оказались Александра Игнатова (Трусова) и Владислав Дикиджи. Особенно успешно выступили юниоры, занявшие все призовые места в обеих одиночных дисциплинах.
В мужском взрослом турнире весь пьедестал достался россиянам. Дикиджи уверенно победил, набрав 312,79 балла. Серебро завоевал Глеб Лутфуллин, а тройку сильнейших замкнул Пётр Гуменник.
У женщин золото получила Александра Трусова. Серебряными призёрами в танцах на льду стали Василиса Кагановская и Максим Некрасов.
Не менее впечатляющие результаты показали молодые спортсмены. В соревнованиях юниоров первое место занял Арсений Федотов, вторым стал Александр Чмиль, третьим — Глеб Ковтун.
Аналогичного успеха добились российские юниорки. Алиса Заикина поднялась на высшую ступень пьедестала, Виктория Стрельцова получила серебряную награду, а Алёна Принёва — бронзовую.
В юниорских танцах золото выиграли Мария Фефелова и Артём Валов. Вторую позицию заняли Дарья Дрожжина и Иван Тельнов.
Столь успешное выступление состоялось на фоне возвращения российских фигуристов на международную арену. Начиная с сезона-2026/27 Международный союз конькобежцев разрешил им участвовать в соревнованиях при соблюдении условий нейтрального статуса.
Ранее Life.ru сообщал о первой за пять лет международной победе Александры Трусовой. В Алма-Ате фигуристка набрала 226,01 балла за две программы. До этого она выигрывала международный турнир в октябре 2021 года на Skate America.
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