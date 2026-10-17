В Нидерландах вывесили плакат с Мельниковой, которой не дали визу на ЧМ

На чемпионате мира по спортивной гимнастике в Нидерландах появился плакат с изображением российской спортсменки Ангелины Мельниковой, которую не допустили к участию в турнире из-за отказа в визе. Об этом сообщил телеграм-канал «Спортивная гимнастика России».

Вместе с Мельниковой визы не получили ещё две российские спортсменки — Виктория Листунова и Анна Калмыкова. Решение нидерландских властей лишило всех троих возможности выступить на чемпионате мира. Мировое первенство проходит в Роттердаме с 17 по 25 октября.

Life.ru рассказывал, что Международный олимпийский комитет не смог объяснить причины отказа в визах российским гимнасткам перед чемпионатом мира в Роттердаме. В МОК заявили, что турнир не проводится под его эгидой, а решения о выдаче виз принимают власти Нидерландов. При этом комитет поддержал усилия Международной федерации гимнастики по обеспечению участия спортсменов и сообщил о дополнительных возможностях отбора на Олимпиаду-2028 в течение следующих двух лет.