МОК не смог объяснить отказ в визах российским гимнасткам на ЧМ

Международный олимпийский комитет не смог объяснить причины отказа в визах нескольким российским гимнасткам на чемпионат мира в Роттердаме. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе МОК.

«Поскольку данные соревнования не проводятся под эгидой МОК, мы не располагаем исчерпывающей информацией о причинах отказа в выдаче некоторых виз и поэтому не можем комментировать эти конкретные случаи. МОК ожидает, что все участники олимпийского движения будут соблюдать положения Олимпийской хартии», — приводится ответ ведомства.

В комитете подчеркнули, что решения о допуске иностранных граждан на территорию страны остаются исключительно в компетенции её властей. Вместе с тем МОК оказывает содействие международным спортивным федерациям и национальным олимпийским комитетам, в том числе при решении проблем с въездными документами.

Перед соревнованиями в Нидерландах организация поддержала усилия World Gymnastics, направленные на обеспечение участия всех заявленных атлетов. Как подчеркнули представители олимпийского движения, подавляющее большинство спортсменов в итоге получили необходимые разрешения.

Кроме того, Международная федерация гимнастики уведомила МОК о дополнительных возможностях пройти отбор на Олимпийские игры в течение следующих двух лет.

Сам чемпионат мира состоится в Роттердаме с 17 по 25 октября. Турнир станет одним из этапов квалификации на летние Игры 2028 года в США.

Ранее Life.ru сообщал, что Нидерланды отказали в визах олимпийским чемпионкам Ангелине Мельниковой и Виктории Листуновой, а также чемпионке Европы Анне Калмыковой. При этом разрешения на въезд получили четверо других представителей национальной команды, среди которых Даниел Маринов, Алёна Глотова, Сергей Найдин и Арсений Духно. После этого Олимпийский комитет России объявил о намерении потребовать лишения турнира в Роттердаме квалификационного статуса. С соответствующей инициативой выступил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв, потребовавший обеспечить равные условия отбора на Игры в Лос-Анджелесе.