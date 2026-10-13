ОКР обратится в МОК из-за отказа Нидерландов выдать визы российским гимнасткам

Олимпийский комитет России потребует лишить чемпионат мира по спортивной гимнастике в Роттердаме статуса отборочного турнира на Олимпиаду-2028. Причиной стал отказ Нидерландов выдать визы трём ведущим российским спортсменкам. Об этом заявил министр спорта РФ и председатель ОКР Михаил Дегтярёв. его слова приводит РИА «Новости».

Разрешения на въезд не получили олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова, а также Анна Калмыкова. В Федерации гимнастики России расценили действия нидерландских властей как устранение сильнейших конкуренток из борьбы за медали и олимпийские квоты.

Дегтярёв сообщил, что российская сторона 13 октября обратится в Международный олимпийский комитет и World Gymnastics. Помимо пересмотра статуса мирового первенства, ОКР намерен потребовать соблюдения равных условий участия отечественных атлетов в отборе на Игры в Лос-Анджелесе.

Проблемы с документами возникли ещё до запланированного вылета сборной. На прошлой неделе Федерация гимнастики России предупредила, что спортсмены рискуют пропустить соревнования из-за задержки с выдачей виз.

При этом четырём представителям команды разрешения на въезд всё же предоставили. В Роттердам отправились Даниел Маринов, Алёна Глотова, Сергей Найдин и Арсений Духно.

Чемпионат мира состоится с 17 по 25 октября. На нём пройдёт первый этап командной квалификации к Олимпиаде 2028 года. По три лучшие мужские и женские сборные получат путёвки на Игры. Таким образом, отсутствие российских гимнасток непосредственно затрагивает борьбу за олимпийские квоты.

В мае World Gymnastics разрешила российским спортсменам выступать на международных соревнованиях с национальной символикой. Однако при проведении отдельных турниров сохраняются ограничения, связанные с решениями местных властей.

Ранее Life.ru сообщал, что четырём российским гимнастам выдали визы для участия в чемпионате мира в Нидерландах. Тогда Валентина Родионенко рассказала, что документы получили лишь некоторые спортсмены, а остальным обещали оформить разрешения позднее.