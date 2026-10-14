«Мы сожалеем»: World Gymnastics отреагировала на скандал с визами для российских спортсменок

Международная федерация гимнастики World Gymnastics выразила сожаление из-за отказа Нидерландов выдать визы трём российским спортсменкам перед чемпионатом мира в Роттердаме. В организации подчеркнули, что визовые решения находятся исключительно в компетенции властей страны проведения турнира.

В федерации заявили, что не могут объяснить причины, по которым разрешения на въезд не получили Ангелина Мельникова, Виктория Листунова и Анна Калмыкова. Все три спортсменки должны были выступить на мировом первенстве, которое пройдёт с 17 по 25 октября.

World Gymnastics сообщила, что продолжает контактировать с нидерландской стороной и организаторами чемпионата. Международная федерация также выразила сожаление, что ситуация с визами нарушила подготовку российской делегации к турниру.

Нидерланды отказали во въезде олимпийским чемпионкам Мельниковой и Листуновой, а также чемпионке Европы Калмыковой. Федерация гимнастики России назвала решение вмешательством в борьбу за медали и олимпийские квоты.

После этого Олимпийский комитет России объявил о намерении обратиться в МОК и World Gymnastics. Российская сторона потребует лишить чемпионат мира в Роттердаме статуса квалификационного к Олимпиаде-2028 и обеспечить равные условия отбора для спортсменов из РФ.

Чемпионат мира в Роттердаме станет одним из ключевых этапов олимпийского отбора: по итогам командных соревнований путёвки на Игры в Лос-Анджелесе получат по три сильнейшие мужские и женские сборные.